Suona la campanella della scuola, allarme covid fra i banchi. E scattano i controlli sui bus

Sarà una settimana intensa sul fronte delle riapertura delle scuole. In tutto il territorio ricominciano le lezioni, sulla carta, senza intoppi, in attesa di capire quante defezioni ci saranno fra gli studenti in chiave positività al covid. Un primissimo bilancio verrà fatto proprio nella giornata odierna, con i monitoraggio e un costante contatto fra la Asl Roma4, i dirigenti scolastici e i Comuni. Intanto sempre a partire da oggi si intensificano i controlli sui bus locali. Il green pass rafforzato per gli utenti dei bus del Tpl sarà obbligatorio da oggi. I controlli preventivi sono sempre affidati ai volontari del Noa. Le forze di polizia potranno fare dei blitz e sanzionare gli eventuali utenti contravventori con sanzioni pecuniarie che vanno dai 400 ai 1600 euro. Idem per l’obbligo di indossare la mascherina FFP2.