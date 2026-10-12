“Sulla violenza di genere bisogna partire dalle scuole”

"Partiremo dal Centro Metropolitano di Formazione Professionale di Civitavecchia, che ha accolto la proposta di organizzare una serie di incontri con le ragazze e i ragazzi dedicati al linguaggio della violenza", dichiara Valentina Di Gennaro, delegata alle politiche di genere

Riceviamo e pubblichiamo. A cominciare dalle parole. Quest’anno l’amministrazione comunale ha deciso di arrivare al 25 novembre partendo dalle scuole. Perché se vogliamo affrontare seriamente la violenza di genere dobbiamo cominciare anche da quello che diciamo, da come lo diciamo e da tutto quello che, troppo spesso, abbiamo imparato a considerare normale.

Partiremo dal Centro Metropolitano di Formazione Professionale di Civitavecchia, che ha accolto la proposta di organizzare una serie di incontri con le ragazze e i ragazzi dedicati al linguaggio della violenza.

Parleremo delle parole che feriscono, di quelle che giustificano, minimizzano, colpevolizzano. Di come il linguaggio possa costruire stereotipi, legittimare rapporti di potere e rendere persino accettabile ciò che accettabile non è.

E soprattutto ascolteremo. Perché ci interessa sapere quali parole usano le ragazze e i ragazzi, quali riconoscono come violente, quali invece sono entrate così profondamente nel linguaggio quotidiano da passare quasi inosservate.

Sarà il primo appuntamento di un programma più ampio che, attraverso la cultura e il coinvolgimento delle scuole, delle associazioni di donne, dei centri di ascolto e delle reti presenti sul territorio, ci accompagnerà verso la “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”.

In questa direzione va anche l’adesione della Città di Civitavecchia alla campagna ANCI “Mai bandiera bianca contro la violenza” e a “La Città delle Donne”. Due adesioni che vogliamo tradurre in iniziative concrete, capaci di coinvolgere la città e tenere aperta la discussione sulla violenza di genere ben oltre il 25 novembre.

Abbiamo scelto di chiamare questo programma “Tutto da riscrivere”, perché il linguaggio racconta la società in cui viviamo. Cominciamo dalle ragazze e dai ragazzi. E dalle parole che scegliamo di lasciare loro.



Valentina Di Gennaro

Delegata alle politiche di genere