“Sulla riapertura della strada dell’Acquetta, è stato usato buon senso”

“Bene la riapertura della strada dell’Acquetta, uno dei tanti temi che ho personalmente trattato e per cui mi sono battuto in questo ultimo anno e mezzo in quanto l’ho sempre ritenuta un’arteria importante utilizzata come strada di congiunzione tra la SS 1 Bis Aurelia con la Città di Tarquinia o viceversa. La sua chiusura al traffico a Giugno 2022 fu una scelta a cui mi opposi con fermezza ribadendo la mia assoluta contrarietà tanto da proporre una mozione in Consiglio Comunale ed una raccolta firme affinchè venisse riaperta e si mettesse in sicurezza con il controllo della velocità, scongiurando brutti episodi di incidenti di cui si è dovuto a volte purtroppo prendere atto. Oggi la scelta dell’amministrazione di riaprire al transito la strada, assicurando però adeguati controlli al fine di effettuare una sistematica prevenzione e reprimendo comportamenti illeciti con l’obbiettivo di garantire sia l’utilizzo della strada sia la sicurezza e l’incolumità degli utenti in generale mi trova pienamente concorde”. Manuel Catini, consigliere comunale Forza Italia.