“In data 23 luglio 2024, è stato eseguito un sequestro preventivo dello Stadio del Nuoto – Marco Galli di Civitavecchia, sito in viale Lazio 19, a seguito di un’ispezione per indagini della polizia giudiziaria ancora in corso. In collaborazione con gli uffici competenti e l’avvocatura comunale, abbiamo definito i prossimi passi da compiere:

• Attesa degli Sviluppi delle Indagini:

o Riteniamo opportuno attendere ulteriori sviluppi nelle indagini prima di

intraprendere qualsiasi operazione all’interno dell’impianto, eccetto quelle

necessarie per il controllo della vasca e dell’acqua (ricircolo, clorazione,

correzione dell’acidità, ecc.), concordate con gli organi di giustizia.

• Convocazione di un Tavolo Tecnico Interno:

o Sarà convocato un tavolo tecnico interno per lavorare in sinergia tra

l’avvocatura comunale, l’ufficio tecnico dei lavori pubblici, l’ufficio sport e gli

organi competenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Gli obiettivi

principali sono:

▪ Garantire il mantenimento del finanziamento della Città Metropolitana

(fondi PNRR) e trovare una via per avviare i lavori.

▪ Pianificare la riapertura della struttura, considerata fondamentale per la

salute psico-fisica dei cittadini.

▪ Elaborare un piano di messa in sicurezza che permetta di raggiungere

questi obiettivi.

• Colloqui Tecnico-Sportivi:

o Procederemo con colloqui individuali con le singole realtà sportive per

comprendere le loro esigenze agonistiche e dei progetti di inclusione sociale,

sia agonistici che non agonistici. Successivamente, si opererà una mediazione

dove possibile per ottenere il massimo risultato e soddisfare le esigenze

emerse.

La linea d’azione sviluppata ha lo scopo di prepararci a qualsiasi evoluzione della situazione, in funzione degli sviluppi delle indagini in corso. Si continuerà a monitorare attentamente la situazione, mantenendo la prua verso la sicurezza e il benessere della comunità. Desidero informare tutti gli attori coinvolti che per qualsiasi chiarimento riguardo l’azione amministrativa sono a completa disposizione. Vi terremo aggiornati sugli sviluppi futuri”. Patrizio Pacifico Delegato allo Sport