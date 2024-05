“Sul phase out dal carbone nessuna garanzia dal Governo”

Riceviamo e pubblichiamo. Abbiamo ricevuto in data odierna la risposta del Governo alla interrogazione che i nostri parlamentari, Peluffo, Simiani, Madia e De Micheli hanno presentato, su sollecitazione del Circolo del Partito Democratico locale, il 4 di marzo u.s. a proposito della prevista chiusura della centrale a carbone di TVN. In quella interrogazione venivano espresse le nostre preoccupazioni in ordine alle conseguenze negative sui livelli occupazionali che vi sarebbero state se non si fosse intervenuti in maniera decisa, con risorse adeguate, chiamando le Istituzioni pubbliche, e in maniera diretta la stessa ENEL, ad assumersi pienamente la responsabilità di un processo di transizione energetica che rappresenta per il territorio una necessità irrinunciabile e certamente non rinviabile.

Non si può ritenere, per questo aspetto specifico, in alcun modo soddisfacente la risposta. In essa non vi è purtroppo traccia di concretezza. In particolare, non viene evidenziato, se non in maniera generica, l’impegno in termini di risorse che si intende dispiegare per favorire una riconversione dell’intera area che da un lato preservi l’occupazione e dall’altro non neghi il percorso, che è ormai avviato, di liberazione dalla produzione di energia elettrica con combustibili fossili.

Si rileva che, mentre prosegue la progettazione e il percorso autorizzativo in relazione all’eolico offshore, citato nella risposta all’interrogazione, non sono affatto definiti i contorni della rete di protezione che si intende tessere attorno al sistema delle imprese e alla occupazione attualmente coinvolta nel phase out dal carbone, con progetti industriali che indichino la propria vocazione, i tempi di realizzazione, l’occupazione impiegata e la eventuale necessità di processi di formazione professionale. La prossima Amministrazione Comunale avrà su questi temi un ruolo nevralgico.

Per quanto riguarda il PD locale e la intera coalizione che sostiene la candidatura a Sindaco di Marco Piendibene le idee sono chiare: si dovrà tenere in equilibrio la salvaguardia del lavoro con la tutela della salute e dell’ambiente. Siamo determinati, chiamando tutti gli attori alle proprie responsabilità, a procedere senza incertezze sulla strada di un diffuso impiego di energie rinnovabili, attorno al quale costruire un sistema imprenditoriale che, forte di una progettazione in linea con una irrevocabile idea di transizione energetica sul territorio, garantisca e sviluppi una buona occupazione. Il segretario del circolo del PD di Civitavecchia Piero Alessi.