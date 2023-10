Sul Lazio allerta meteo gialla, previsti forti raffiche di vento e precipitazioni

In particolare, l’avviso di condizione metereologiche avverse prevede venti da forti a burrasca, con temporanei rinforzi fino a burrasca forte, a prevalente componente sud-occidentale o meridionale e mareggiate lungo le coste esposte

L’Agenzia regionale di Protezione civile del Lazio, ha emesso per la giornata di oggi, venerdì 27 ottobre, un’allerta gialla. In particolare, l’avviso di condizione metereologiche avverse prevede venti da forti a burrasca, con temporanei rinforzi fino a burrasca forte, a prevalente componente sud-occidentale o meridionale e mareggiate lungo le coste esposte. Dalle prime ore del mattino e per le successive 12-18 ore, si prevedono precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.