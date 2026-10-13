“Sul biodigestore necessaria una nuova procedura VIA”

A margine dell’audizione in commissione Urbanistica, politiche abitative e rifiuti del Consiglio regionale, sul megadigestore di rifiuti progettato in località Monna Felicita a Civitavecchia, si registra il commento di Emanuela Mari, rappresentante alla Pisana del gruppo di Fratelli d’italia. “Mantenere acceso un faro sulla vicenda è fondamentale, affinché tutte le voci vengano ascoltate. Ho voluto quindi partecipare a questo momento di confronto, anche per fare il punto della situazione, nelle more della decisione del Tar, attesa a gennaio. In commissione ho ribadito come la strada che la Regione Lazio deve percorrere sia quella riassunta nella mozione a mia firma presentata ad aprile, che prevede innanzitutto una puntuale valutazione della legittimità della proroga al progetto concessa da Città Metropolitana di Roma Capitale, che eccede la durata del parere di compatibilità ambientale.

Davanti al fatto che l’impianto non sarà realizzato nei tempi inizialmente autorizzati ed ai quali era riferita la Valutazione di impatto ambientale, sono dell’avviso che non vada concessa alcuna proroga ma si debba invece procedere ad una nuova procedura VIA. Auspico infine una valutazione comparativa tra l’interesse pubblico attuale e l’affidamento del privato, tenendo conto delle osservazioni delle comunità locali, degli enti territoriali e delle autorità sanitarie competenti”. “Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato a questo prezioso momento di confronto, a partire dai Comitati per la precisa ricostruzione, e in particolare il consigliere metropolitano Giancarlo Frascarelli e il consigliere comunale Simona Galizia, che hanno confermato la linea salda di Fratelli d’Italia sul tema a tutti i livelli amministrativi”, conclude Mari.