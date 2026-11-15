Si è svolta con grande successo, venerdì 13 novembre, presso il plesso Baccelli dell’I.I.S. Stendhal-Calamatta, la cerimonia di inaugurazione di “Bio Campus Innova Civitavecchia”, il nuovo campus formativo integrato dedicato alla chimica, alle biotecnologie, alla cosmeceutica, ai bioprocessi avanzati e alle applicazioni dell’intelligenza artificiale. Una giornata intensa e ricca di significato, che ha visto una partecipazione ampia e qualificata di rappresentanti delle istituzioni, del mondo della formazione, della ricerca e delle imprese, ma soprattutto ha avuto come veri protagonisti gli studenti, che hanno accolto gli ospiti con entusiasmo, competenza e straordinaria partecipazione.

I ragazzi ed i docenti hanno presentato gli ambienti laboratoriali, le tecnologie e le nuove opportunità didattiche offerte dal campus, dimostrando concretamente quanto la scuola possa diventare un luogo in cui conoscenze, innovazione e competenze si trasformano in esperienze reali. La loro partecipazione, il coinvolgimento e l’entusiasmo manifestato durante tutta la giornata hanno rappresentato uno degli aspetti più belli e significativi dell’iniziativa, raccogliendo apprezzamento da parte di tutti gli intervenuti.

La cerimonia ha rappresentato anche un’importante occasione di confronto tra scuola, istituzioni, università, enti di ricerca e sistema produttivo, con interventi e momenti di approfondimento dedicati alle nuove competenze, alla sostenibilità, alla trasformazione digitale e alle prospettive occupazionali delle professioni scientifiche e tecnologiche.

Particolarmente apprezzata la visita alle stazioni dell’innovazione, durante la quale gli ospiti hanno potuto conoscere da vicino le dotazioni del campus e le attività che gli studenti potranno sviluppare nei nuovi laboratori. La Dirigente scolastica, Giovannina Corvaia, dell’I.I.S. Stendhal-Calamatta ha espresso grande soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa:

«La giornata di inaugurazione ha superato le nostre aspettative. La soddisfazione più grande è stata vedere i nostri ragazzi così coinvolti, preparati ed entusiasti. A loro va il nostro ringraziamento più sincero, perché hanno dimostrato che gli investimenti nella scuola acquistano davvero significato quando diventano opportunità concrete di crescita per gli studenti. Anche Laura Craba, referente del liceo tecnologico per la chimica, ha voluto sottolineare il valore educativo e umano del progetto, ripercorrendo il cammino che ha portato alla nascita del Campus: «Sono passati esattamente dieci anni dalla nascita dell’indirizzo nella nostra scuola. Il percorso è stato tutto in salita e le difficoltà non sono mancate, ma se oggi siamo qui a inaugurare questo Campus è perché, dietro il progetto, c’è molto più di un finanziamento o di un insieme di nuove strumentazioni: c’è una storia fatta di impegno, passione e lavoro condiviso. C’è un gruppo di docenti affiatati e appassionati che ha creduto in questo percorso fino in fondo e ha lavorato con dedizione e perseveranza, anche nei momenti più difficili. Vorrei concludere con un augurio a tutti i miei colleghi e anche a me stessa: mi auguro di essere sempre all’altezza dei nostri ragazzi, delle loro capacità, delle loro aspettative e, soprattutto, dei loro sogni. Perché loro sono la scuola. E hanno il diritto di sognare in grande».