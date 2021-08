Successo per l’evento “La dolce vita”. Grande sfilata delle auto del Circuito Storico di Santa Marinella

Grande successo per “la dolce vita” che si è svolto sabato ad allumiere. Giornata dedicata alla bellezza ed eleganza con le auto del Circuito Storico di Santa Marinella che si sono radunate al castello di Santa Severa tra turisti e bagnanti che si sono avvicinati ad ammirare le splendide automobile in una cornice alquanto suggestiva. A ricevere gli equipaggi il Presidente Daniele Padelletti, che dopo i saluti del caso ha coordinato l’evento con il suo staff nel minimo dettaglio. Si è partiti poi alla volta dei paesi collinari per fare una breve sosta a Tolfa dove sono state accolte nella piazza principale dal Sindaco Luigi Landi, l’onorevole Alessandro Battilocchio e molti curiosi e appassionati. Giunti ad Allumiere, tappa finale del breve ma suggestivo percorso, accolti dal Sindaco Antinio Pasquini e il consigliere Dania Trotti. Iniziativa molto gradita anche dai molti bambini che hanno avuto l’opportunità di fare un giro per il paese a bordo dei bolidi storici. Le auto sono rimaste esposte per tutta la serata mentre lo staff, gli equipaggi e le istituzioni si sono trattenuti nel cortile del palazzo camerale per degustare alcune delizie nostrane come la famosissima mentucciata, accompagnati dalla voce della promettente Julia Avallone che ha ricevuto grande apprezzamento dall’intera platea. Ospiti d’eccezione l’attore Giulio Berruti e il Ministro Maria Elena Boschi, a cui sono giunti i saluti e i ringraziamenti per la breve visita da parte del sindaco Pasquini e da tutti i presenti. L’iniziativa, continua Pasquini, è stata voluta dall’amministrazione comunale ed è stata curata dal consigliere Dania Trotti che ha saputo sfruttare questo evento per valorizzare e promuovere il territorio, la cultura e l’arte culinaria del nostro comune e per questo vanno a lei e a tutti i partecipanti ed ideatori della serata i miei ringraziamenti.