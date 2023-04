Successo per il Vivicittà, trionfano Azzarelli e Casciotti

La carica dei 500. Questi i numeri dell’edizione numero 38 di Vivicittà a Civitavecchia, la prima post covid con lo svolgimento sia della corsa competitiva di 10 Km sia della camminata ludico – motoria di 3 Km. Alle ore 9:30 c’è stato lo start della corsa agonistica dato dal sindaco di Civitavecchia, Avv. Ernesto Tedesco, e dal delegato allo sport, Matteo Iacomelli. Al termine dei quattro giri del circuito cittadino ad aggiudicarsi la vittoria assoluta del quinto memorial “Francesco De Fazi” è stato Andrea Azzarelli, porta colori della Tirreno Atletica Civitavecchia, con il tempo di 34’:49’’, seguito da Eder Sergio Errico della Etrusca Asd con il tempo di 35’:01’’ e da Vittorio Casalini della Tirreno Atletica con il tempo di 36’:09’’. Nella classifica assoluta donne affermazione nel IX memorial “Leda Gallinari” di Maria Casciotti dell’Asd Purosangue, che ha fermato il cronometro sul tempo di 37’:49’’, seguita dalle atlete della Tirreno Atletica Isabella Papa con 37’:56’’ e Silvia Nasso con 39’:27’’. Alle 10:30 da Piazza della Vita è stata la volta della partenza della colorata carovana della passeggiata ludico – motoria di 3 Km che, oltre che per il centro storico si è snodata all’interno del porto di Civitavecchia, con passaggio all’ombra del suggestivo Forte Michelangelo per far poi ritorno a Viale Garibaldi per le foto di gruppo di tutti i partecipanti. Per i gruppi partecipanti alla passeggiata, folta rappresentanza dell’Istituto Comprensivo Don Milani, dell’Asd Arci Uisp Campo dell’Oro, della Top Line Training, del Timone Aps e della Ssd Ginnastica Civitavecchia.

Il Comitato Uisp di Civitavecchia porge un sentito ringraziamento all’Amministrazione Comunale, alla Polizia Locale e a CSP – Civitavecchia Servizi Pubblici, che hanno supportato l’organizzazione in tutti gli aspetti della manifestazione, alla Capitaneria di Porto ed all’Autorità Portuale per il passaggio della camminata all’interno del porto garantendo la sicurezza dei partecipanti durante tutto il tragitto, alla Protezione Civile, al Noa, ai V.U.P., all’Anps, alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Civitavecchia e a tutti i volontari che lungo il percorso hanno garantito la sicurezza ai partecipanti. Un ringraziamento a tutti i partecipanti al Vivicittà che hanno animato e colorato il centro cittadino durante tutta la mattinata, con tutti i momenti della manifestazione immortalati dall’immancabile fotografo ufficiale del Vivicittà Ilio Rambozzi. Un grande ringraziamento, infine, ai ragazzi del Liceo Sportivo di Civitavecchia che hanno coadiuvato brillantemente l’organizzazione durante tutta la manifestazione.