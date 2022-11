Subbuglio in Fratelli d’Italia, le regionali spartiacque della giunta Tedesco

C’è fermento in Fratelli d’Italia Civitavecchia. Con il partito di Giorgia Meloni da settimane col vento in poppa e in vista delle elezioni regionali nel Lazio la disciplina del provare a salire sul carro del (probabile) vincitore va sempre molto di moda. Così se il presidente del consiglio Emanuela Mari è corteggiata da una corrente romana, in cerca di quote rosa in giro per la provincia in grado di portare consenso, c’è chi spera di inserirsi nella bagarre locale. Le ultime indiscrezioni spingono per il civico Mirko Mecozzi, che avrebbe una sorta di chiodo fisso con le fattezze della Pisana. Ma occhio ai possibili “derby in famiglia”, perché nella lista civica del sindaco c’è anche Barbara La Rosa che potrebbe guadagnare un posto nella griglia di partenza. Chi sarebbe già sicuro di partecipare alla campagna elettorale è il forzista Roberto D’Ottavio, con il 5 stelle Enzo D’Antò che invece attende direttive dal Movimento. E’ già partita invece la renziana Marietta Tidei che ha aperto il suo comitato elettorale e punta al bis.