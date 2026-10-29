“Subappalto sul Tpl impossibile, vogliamo mantenere CSP pubblica”

Lo ha detto il sindaco Marco Piendibene in consiglio comunale. Una seduta che si è accesa proprio sul futuro della partecipata con un ordine del giorno presentato dal capogruppo di Fratelli d'Italia Massimiliano Grasso. Il quale ha spiegato la situazione critica dei conti della multiservizi

“Subappalto su Tpl impossibile, vogliamo mantenere CSP pubblica”, lo ha detto il sindaco Marco Piendibene in consiglio comunale. Una seduta che si è accesa proprio sul futuro della partecipata con un ordine del giorno presentato dal capogruppo di Fratelli d’Italia Massimiliano Grasso. Il quale ha spiegato la situazione critica dei conti della multiservizi. “Una situazione che si discosta clamorosamente dal piano di ristrutturazione aziendale di gennaio”. “la resa dei conti ci sarà col bilancio – ha replicato il primo cittadino -. Abbiamo delle soluzioni in campo, come un incremento di entrate per CSP sul servizio scuolabus. I conti? Diversi per fattori esterni come aumenti energetici e del carburante. Il subappalto sul Tpl? Impossibile, non ce la facciamo economicamente. L’obiettivo è mantenere il carattere pubblico di CSP”.