Su TVN torna ad aleggiare una prospettiva a carbone, Tedesco: “Lo stop al gas? Una vittoria di Pirro”

Su TVN, la centrale di Civitavecchia torna prepotentemente ad insediarsi una prospettiva a carbone, anche post 2025, dopo le dichiarazioni del Premier Mario Draghi, intervenuto alla Camera per fare il punto della situazione sulla crisi in Ucraina. Il che significa che tutti gli sforzi per accantonare il turbogas sono stati vani? Il sindaco Ernesto Tedesco è intervenuto nel consiglio comunale di ieri. “Io penso che gli obiettivi di Enel sono cambiati, che la scelta di non puntare più sul gas a Civitavecchia sia stata dettata da altre ragioni e che il contesto geopolitico ha fatto la differenza. Forse le esultanze dei giorni scorsi sono state ingiustificate, si è trattata di una vittoria di Pirro in relazione allo stop al gas. In futuro vogliamo le rinnovabili e un progetto di sviluppo diverso dal carbone, ma è chiaro che la preoccupazione che tutto rimanga così com’è ora c’è”,