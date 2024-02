“Su Italcementi il M5Stelle ama perseverare”

Errare è umano, perseverare è ormai la regola per il M5S. Non si comprende come mai il gruppo consiliare, dopo la topica di aver definito “progetto” il master plan delle Università di Roma sull’ex area Italcementi, debba insistere così poco onorevolmente su un tema ormai chiarito.

Il documento, pubblico e visibile a tutti, recita testualmente: “In questa fase, sulle basi delle premesse indicate e degli indirizzi degli strumenti di pianificazione esistenti, vengono individuate le seguenti ipotesi di distribuzione delle superfici e delle funzioni”, aggiungendo che: “Queste superfici si intendono al momento indicative e nelle fasi successive, in fase di redazione degli strumenti urbanistici, saranno specificate nel dettaglio”. Comprendiamo la difficoltà di leggere 92 pagine di master plan, ma quando si dice di voler dare un servizio alla comunità bisogna farlo seriamente.

Ora, non saper amministrare è grave e può essere corretto dagli elettori, come è avvenuto a Civitavecchia nel 2019, però diventa francamente imbarazzante quando non si riesce neanche più a trovare uno spunto critico per fare opposizione degnamente, soprattutto dopo che il Sindaco Ernesto Tedesco è stato costretto a smentire una prima volta la disinformazione fatta circolare.

Infine si sottolinea un dato di focale importanza, ma che evidentemente qualcuno fa finta di non conoscere: i progetti, grandi e piccoli, ma soprattutto quelli destinati a cambiare il volto della città, come sarà per l’area “ex Italcementi”, sono sottoposti ad una serie di passaggi tecnici e discussioni nelle Commissioni competenti per poi approdare in Consiglio Comunale, dove sarà la maggioranza eletta dai cittadini a dire l’ultima parola. La Lega Civitavecchia.