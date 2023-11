Strutture per l’outdoor: facciamo il punto sulle pergotende

Attualmente per il proprio spazio outdoor è possibile usufruire dei vantaggi offerti dalle pergole e dalle tende da sole optando per l’installazione di una pergotenda. Nell’outdoor c’è la possibilità di utilizzare entrambe le soluzioni in un’unica struttura grazie alle pergotende. Per acquistare una struttura che possa integrarsi perfettamente con l’ambiente è importante rivolgersi a professionisti del settore che sappiano supportare il cliente nella scelta della soluzione più in linea con le proprie esigenze. In questo scenario, una delle realtà di riferimento nel settore è Akena Italy, che propone un’ampia selezione di strutture per l’outdoor da personalizzare in base alle proprie necessità e ai propri gusti. Nel dettaglio, la pergotenda Akena Italy è in grado di offrire un perfetto connubio tra design, sicurezza e funzionalità. La struttura portante è in alluminio e la copertura superiore viene garantita da tende realizzate in teli di PVC, che si possono anche motorizzare.

La struttura delle migliori pergotende. L’alluminio viene impiegato dalle migliori aziende specializzate nella realizzazione di pergotende perché è un materiale che unisce le esigenze di elasticità a quelle di robustezza e durata nel tempo: resiste bene alle intemperie, se opportunamente trattato, e dona alla pergotenda una sobria eleganza che la rende adatta a ogni tipo di ambiente esterno. Akena Italy, per esempio, propone una pergotenda la cui tettoia perpendicolare si può aprire completamente o parzialmente, modulando la copertura del tendaggio come si preferisce. In caso di alte temperature, il telo può abbassare quella dell’area sottostante fino a 5 gradi centigradi, mentre in caso di pioggia o vento isola perfettamente consentendo di restare all’aperto. Per installare la pergotenda non è necessario richiedere alcun tipo di autorizzazione, salvo indicazioni particolari dal proprio Comune di residenza, in quanto non va a modificare la struttura dell’abitazione, né si tratta di un riparo con pareti piene.

Quali optional per una pergotenda? Per quanto concerne le rifiniture opzionali, si può prevedere all’interno di una pergotenda un riscaldamento con appositi dispositivi da esterno, come i riscaldatori da circa 2 mila watt che consentono di sostare anche in autunno o in inverno nel proprio giardino. L’illuminazione, invece, può essere realizzata grazie a file di faretti al LED, che non solo emettono una luce bianca ottimale per le serate o per le giornate particolarmente uggiose, ma consumano anche poco dal punto di vista energetico. Possono anche essere dimmerabili, ovvero con intensità modulabile a seconda delle esigenze del momento. Molto importante, specie nelle zone più aperte e ventose, sono i sensori di vento, che possono rilevare correnti molto forti e inviare alla tenda il comando di chiusura onde evitare danni. I migliori, rilevano anche velocità contenute. Per una soluzione del tutto smart, si può anche unire la motorizzazione della pergotenda alla domotica: da casa o da smartphone, si può decidere di aprire o chiudere la copertura persino prima di arrivare in giardino, così da trovare la configurazione desiderata già impostata. A prescindere dagli optional richiesti, altrettanto importante sarà scegliere come arredare la pergola. Per esempio, è possibile optare per tavoli e sedie in vimini o rattan, oppure in legno e pieghevoli, per poterli spostare quando è necessario. Allo stesso modo, si può valutare di inserire sedie a sdraio o piccole librerie per intrattenersi dopo una giornata in piscina o per trascorrere una serata nel più totale relax.