“Strisce pedonali, manto stradale e illuminazione lasciano a desiderare”

“Inaccettabile lo stato delle strisce pedonali in molte zone della città, la scarsa illuminazione: una questione di sicurezza pubblica.” A Santa Marinella e Santa Severa, nonostante il tempo trascorso e le innumerevoli segnalazioni, la vernice per le strisce pedonali continua a mancare. La maggior parte della segnaletica orizzontale è sbiadita o addirittura inesistente, mettendo a rischio la sicurezza di residenti e visitatori. La Lega Salvini Premier, attraverso il Commissario Giuseppe Maddaloni, solleva un forte allarme sulla pericolosa situazione stradale di Santa Marinella e Santa Severa. “Riteniamo che l’attuale amministrazione debba essere ritenuta responsabile nel caso in cui si verifichino disgrazie a causa di questa negligenza.” Le strisce pedonali non sono semplici dettagli estetici, ma rappresentano un elemento cruciale per la sicurezza pubblica. Esse marciano l’importanza di garantire attraversamenti sicuri, specialmente nelle zone ad alta densità di traffico veicolare. Altro problema è la scarsa illuminazione pubblica che non possiamo ignorare. In molte zone della nostra città, le strade e i marciapiedi sono insufficientemente illuminati durante le ore notturne, creando situazioni di pericolo. L’illuminazione pubblica non è solo una questione di comfort visivo, ma anche di sicurezza. Strade buie possono nascondere ostacoli, rendere difficile l’orientamento e aumentare il rischio di incidenti. Inoltre, una buona illuminazione è essenziale per scoraggiare atti criminali e migliorare la percezione di sicurezza. È necessario investire nella manutenzione e nell’aggiornamento delle luci stradali esistenti, nonché considerare l’installazione di nuove luci in aree critiche.

La Lega Salvini Premier esorta l’amministrazione a prendere immediatamente provvedimenti per ripristinare e migliorare la segnaletica orizzontale e l’illuminazione pubblica. La sicurezza dei cittadini è una priorità assoluta e non può essere trascurata. Chiediamo un intervento tempestivo ed efficace per evitare potenziali incidenti e preservare la qualità della vita nella nostra comunità. Invitiamo inoltre a proporre per le strade più pericolose l’installazione di attraversamenti pedonali rialzati e luminosi. Lega Salvini Premier – Santa Marinella, il Commissario Giuseppe Maddaloni.