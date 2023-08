Strascichi da Palio, “bara” della contrada Nona in paese: “Misera messa in scena”

La condanna di Manolo Peris, dell'associazione gay friendly: "Che questo sberleffo di cattivo gusto accada dinnanzi ad un monumento simbolo della memoria storica del nostro paese è un atto grave che manca di rispetto non solo ai cittadini ed ai turisti che visitano la cittadina, ma soprattutto verso chi ha perso la vita per difendere il nostro paese dall'aggressore nemico"

Riceviamo e pubblichiamo. “Non è possibile derubricare a banale atto goliardico quanto accaduto stanotte dinnanzi al monumento dei caduti che presidia una delle piazze del comune di Allumiere. Alcuni rappresentanti della contrada “polveriera” vincitrice dell’ultimo palio, hanno pensato fosse divertente inscenare un funerale in piena regola con tanto di bara realizzata con le effigie della contrada arrivata ultima al palio, contornata di lumi e fiori. Spiace constatare la totale mancanza di rispetto non solo verso una contrada del comune ma soprattutto degli spazi pubblici cittadini che sono un bene comune. La condanna di questa misera messa in scena ci si auspica arrivi anche dai componenti dell’attuale maggioranza politica ed appartenenti alla polveriera. Che questo sberleffo di cattivo gusto accada dinnanzi ad un monumento simbolo della memoria storica del nostro paese è un atto grave che manca di rispetto non solo ai cittadini ed ai turisti che visitano la cittadina, ma soprattutto verso chi ha perso la vita per difendere il nostro paese dall’aggressore nemico”. Manolo Peris, associazione gay friendly.