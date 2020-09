Strada provinciale Tolfa-Santa Severa, lunedì iniziano i lavori

Partiranno lunedì 5 ottobre i lavori per la sistemazione della ‘ex provinciale 3b’ Tolfa-Santa Severa, che saranno realizzati dalla Città Metropolitana dopo le tante richieste da parte dell’amministrazione comunale. Il Sindaco Luigi Landi ha infatti richiesto più volte un intervento risolutivo per risolvere le importanti criticità relative alla sicurezza e alla percorribilità della strada e dopo anni di richieste e di attesa, l’ente metropolitano ha stanziato circa 700 mila euro – all’interno di uno stralcio più grande – con i quali a partire dal 5 ottobre si realizzeranno i lavori del tratto più compromesso e che rischiava di essere interdetto, tra i km 12 e 13. Scompare quindi l’ipotesi del semaforo che nei mesi scorsi aveva destato perplessità e preoccupazione da parte del comune e dei cittadini, ma gli utenti dovranno pazientare fino a fine lavori per tornare a ripercorrere l’arteria, che da lunedì prossimo sarà chiusa. A seguito di questo intervento, per i prossimi due anni sono previsti altri due lotti attraverso i quali si interverrà sui restanti 20 km di strada che saranno ripristinati e messi in sicurezza. Il Sindaco Landi nel sottolineare “l’importanza dell’intervento in una strada che ha un valore assoluto per le comunità dei Monti della Tolfa” ha ringraziato i tecnici della città metropolitana per la collaborazione dimostrata e la stessa amministrazione metropolitana. Nel frattempo si sta lavorando per realizzare un bypass stradale in un tratto di strada molto ammalorata sulla via Braccianese Claudia. Anche qui la Città metropolitana ha previsto risorse nei prossimi anni per la messa in sicurezza e ripristino del manto stradale per l’intero percorso. Anche all’interno del paese sono previsti altri interventi di messa in sicurezza e ripristino manto stradale.