“Stop all’indottrinamento gender nelle scuole, la Lega farà la sua parte”

Il gruppo consiliare della Lega di Civitavecchia ha deciso di appoggiare la raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare promossa dal comitato “Liberi in Veritate”

Il gruppo consiliare della Lega di Civitavecchia ha deciso di appoggiare la raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare “Stop indottrinamento Gender nella scuola pubblica”, promossa dal comitato “Liberi in Veritate”. “Siamo convinti della necessità di fermare questo lavaggio del cervello, che non solo stravolge la scienza e la legge naturale, ma che rappresenta un insopportabile sopruso. Di giorno in giorno, infatti, si moltiplicano le attività scolastiche su “affettività e sessualità” profondamente intrise di ideologia Gender, durante le quali si indottrinano i bambini sull’identità sessuale che, a loro dire, si può scegliere liberamente a prescindere dal sesso biologico. Si aprono “bagni neutri” e si permette ai ragazzi di “scegliere” il nome maschile o femminile con cui essere chiamati e nominati nei documenti. Fino ad arrivare a ridicolizzare e a demonizzare gli alunni e gli insegnanti che la pensano diversamente. Per questo il Gruppo Lega di Civitavecchia appoggia convintamente la raccolta firme contro l’indottrinamento Gender nella scuola pubblica”.