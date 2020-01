Stop alla Costa Smeralda, la nave non riparte stasera

Rimarrà attraccata al Porto di Civitavecchia alla banchina 12 e non ripartirà questa sera come era nei programmi. Parliamo della nave della Costa Crociere “Smeralda”, dopo il presunto caso di “coronavirus” che ha caratterizzato la giornata di oggi e soprattutto della coppia di passeggeri cinesi che questa mattina è stata trasferita all’Ospedale Spallanzani di Roma per accertamenti. In attesa delle verifiche e delle indicazioni che dovranno arrivare dalla Capitale, si rimane dunque in una situazione di stand-by, anche se gli esami risulterebbero negativi. La partenza dovrebbe avvenire domattina mentre la Costa avrebbe offerto alle circa mille persone che dovevano partire stasera una cena e il pernottamento a Civitavecchia e dintorni.

