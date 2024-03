Stendhal e Protezione Civile insieme per la sensibilizzazione delle situazioni di emergenza

L’istituto Stendhal, in collaborazione con la Protezione Civile di Civitavecchia, ha concluso il progetto innovativo finalizzato alla sensibilizzazione delle situazioni di emergenza e al riconoscimento del prezioso lavoro svolto dalla Protezione Civile. Il progetto, avviato alcuni mesi fa, ha avuto come obiettivo quello di formare i giovani di tutti gli Istituti superiori cittadini ad affrontare e gestire in sicurezza le emergenze. Giovedì scorso, gli studenti della classe 5° AE dell’indirizzo per l’Enogastronomia e ospitalità alberghiera “Lucio Cappanari” sono stati protagonisti di una simulazione di esercitazione pratica di laboratorio. Gli studenti sono stati coordinati dal professore Salvatore Fiandra, docente di Cucina, e con la professoressa Erika Lalli, docente di Scienze degli alimenti e dal responsabile della Logistica della Protezione Civile di Civitavecchia, Luigi IOVINE.

Durante l’esercitazione pratica, gli studenti hanno avuto l’opportunità di sperimentare il lavoro in situazioni di emergenza, operando con una cucina da campo e gestendo la zona di distribuzione con le tende e i tavoli montati, sotto la guida esperta dei loro insegnanti e dei rappresentanti della Protezione Civile.

Questa esperienza, che si è rivelata grandiosa e magnifica, rappresenta solo l’inizio di una collaborazione duratura volta alla sensibilizzazione e alla preparazione della comunità scolastica alle situazioni di emergenza. Dal prossimo anno scolastico, il progetto si estenderà anche alle prime classi, garantendo un coinvolgimento sempre più ampio degli studenti.

“Desideriamo ringraziare la Dirigente Scolastica, Professoressa Maria Federici – scrivono dall’istituto – per aver reso possibile questa preziosa collaborazione che unisce istruzione e sicurezza”.