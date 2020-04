Stella (Divini Commercianti di Tarquinia): “Un passo avanti nell’ascoltare le vere problematiche del tessuto commerciale”

Dopo alcune settimane di incertezza per i commercianti del centro storico di Tarquinia sembrerebbero arrivare i primi chiarimenti sulla ZTL e alcune rassicurazioni sui tributi.

“Abbiamo appreso dal Sindaco come vuole rilanciare il centro storico” – afferma Gino Stella Presidente dell’associazione Divini Commercianti. L’amministrazione comunale ha annunciato infatti che è al lavoro a una misura che prevede alla riapertura delle attività, ZTL solo di sera e piazze e vie a disposizione dei commercianti senza il pagamento del suolo pubblico. “L’idea è buonissima ed è in linea con le nostre due pec inviate nelle settimane scorse con abolizione della Tosap e riapertura del centro storico.

Ci auguriamo anche una nuova rimodulazione della tassa sui rifiuti. – continua Stella – Comunque un passo avanti nell’ ascoltare le vere problematiche del tessuto commerciale è stato fatto. Rimaniamo a disposizione per progetti e bandi da fare insieme.

Il nostro impegno ora è cercare di far ripartire tutte le attività senza lasciarne indietro nessuna, nella massima sicurezza e pubblicizzando Tarquinia.

Il motto uniti ce la faremo speriamo non sia un’utopia ma la vera realtà.

Rimangono ancora alcuni nodi da sciogliere – conclude – come il problema del parcheggio, ma l’apertura del centro storico di giorno, con la ZTL la sera e la gratuità dell’occupazione del suolo pubblico sembrerebbe una soluzione in linea con le richieste dei commercianti che sono già consapevoli che l’emergenza Coronavirus cambierà tante cose tra cui anche il modo di fare commercio a Tarquinia.” Lo dichiara Gino Stella, Presidente Associazione Divini Commercianti.