Come procedono i lavori alla stazione di Civitavecchia? Siamo stati proprio al cantiere presente per verificare la situazione attuale dei lavori per cui è previsto un investimento da circa 24 milioni di euro sostenuto da Rfi. Come affermato alcuni giorni fa dal sindaco Piendibene la previsione per la fine dei lavori è il 2028.
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Stazione, i lavori procedono ma la fine non è vicina
Il cantiere per cui è previsto un investimento da circa 24 milioni di euro sostenuto da Rfi va avanti e stando alle previsioni dovrebbe concludersi entro il 2028