Stazione ferroviaria in Porto, prosegue il coro dei “no”

“Siamo profondamente contrari al progetto di realizzare una fermata ferroviaria all’interno della stazione portuale di Civitavecchia”. E’ quanto dichiara in una nota il presidente di Confcommercio Civitavecchia, Graziano Luciani. “Se l’Autorità portuale compiesse questa scelta scellerata – prosegue Luciani – non farebbe altro che produrre ulteriori danni al già critico tessuto economico e produttivo del territorio. Sparirebbero così infatti anche quei pochi turisti che vediamo passeggiare di tanto in tanto per le nostre vie”.