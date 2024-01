Statua di Papa Giovanni in Cattedrale, c’è chi storce il naso: “Chenis retrocesso in periferia”

Non tutti hanno gradito la realizzazione di una statua dedicata alla memoria di Papa Giovanni Paolo II, in visita a Civitavecchia il 19 marzo 1987. Per due motivi soprattutto, in primis il conseguente trasferimento del ricordo di Carlo Chenis, vescovo di Civitavecchia-Tarquinia dal 2006, a San Liborio, in secondo luogo per la somiglianza, secondo molti, non profondissima dell’opera con lo stesso Wojtyla. “Chenis meritava molto più rispetto – afferma l’ex consigliere comunale Stefano D’Angelo – è stato sostanzialmente retrocesso in periferia. Se le logiche commerciali hanno fatto la differenza, ricordo che queste appartengono ad un campo e ad un mondo che nulla dovrebbe avere a che fare con certe figure e certe scelte. Chenis ha lasciato in chiunque lo abbia conosciuto una traccia indelebile, un segno duraturo del suo passaggio nella nostra comunità. Credo che una nuova installazione per San Giovanni Paolo II in una diversa posizione sarebbe stata più opportuna piuttosto che la sostituzione di quello che già c’era”. E qualcuno contesta una somiglianza della statua con Papa Giovanni molto alla lontana: “Sembra più Peppino di Capri prima maniera – commenta Leonardo Caprio sui social – e lo spostamento di Chenis a San Liborio è una cosa profondamente sbagliata”.