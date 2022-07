Statua del Bacio: “Per ora a costo zero. Proveremo a comprarla per la città”

Il primo cittadino ha ringraziato tutti gli sponsor che hanno contribuito al progetto, mentre il "notaio" del Pincio ha precisato che per ora il costo per il Comune è pari a zero e che gli oltre 16 mila euro di cui si parla sono un'impegno di spesa. Si cercherà di coinvolgere privati per il pagamento della tranche che spetta all'ente locale e si proverà, sempre stando a quanto emerso in conferenza stampa alla Pucci, ad acquistarla definitivamente

Lo hanno detto ieri in conferenza stampa il sindaco Ernesto Tedesco e il presidente del consiglio comunale Emanuela Mari. Si parlava ovviamente del futuro della Statua del Bacio, da venerdì notte tornata alla base di piazza degli Eventi. Il primo cittadino ha ringraziato tutti gli sponsor che hanno contribuito al progetto, mentre il “notaio” del Pincio ha precisato che per ora il costo per il Comune è pari a zero e che gli oltre 16 mila euro di cui si parla sono un’impegno di spesa. Si cercherà di coinvolgere privati per il pagamento della tranche che spetta all’ente locale e si proverà, sempre stando a quanto emerso in conferenza stampa alla Pucci, ad acquistarla definitivamente. Il prezzo non è stato indicato, ma si parla di circa 300 mila euro.