Statua del Bacio al bivio: verrà acquistata o lascerà ancora la Marina?

A giugno scade il contratto di affitto per la Statua del Bacio alla Marina, in piazza della Vita. Torna quindi d’attualità il futuro dell’opera che è tornata a Civitavecchia nel 2022, per volontà dell’amministrazione Tedesco. La stessa amministrazione che ha prorogato la sua permanenza, ma che adesso deve prendere una decisione se trattenerla ancora oppure no. Tra le opzioni per mantenere l’opera ancora in città, quella del “rent to buy”, ma anche un coinvolgimento di commercianti e imprenditori locali, che contribuirebbero al suo acquisto. La volontà di Palazzo del Pincio sembra essere quella di confermarla.