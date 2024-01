Stampa Romana e i sindacati in sit-in con i giornalisti dell’agenzia “Dire”

Revoca degli illegittimi licenziamenti e delle infondate sospensioni dei giornalisti, confronto immediato della proprietà con tutti i sindacati per fare chiarezza sulla situazione dell’azienda, iniziative di governo e Parlamento per garantire alla DIRE, come a tutte le altre agenzie di stampa nazionali, le risorse indispensabili per mantenere viva una voce esenziale per il pluralismo dell’informazione primaria. Sono le richieste di ASSOCIAZIONE STAMPA ROMANA, SLC CGIL, FISTEL CISL e UILCOM UIL del Lazio che sono accanto ai lavoratori tutti della DIRE, oggi in sit-in, davanti alla sede romana dell’agenzia in corso D’Italia,38/a. “Non possono essere i lavoratori dell’agenzia pagare per gli errori di vecchia e nuova proprietà”.

Il sindacato. In piazza al fianco delle giornaliste e dei giornalisti della Dire, insieme ai colleghi poligrafici, in sciopero davanti la sede della redazione centrale di Roma per chiedere all’azienda di ritirare i 14 licenziamenti e fermare le 17 sospensioni dal lavoro e dalla retribuzione. Chiediamo al Governo e al Parlamento di garantire, come per tutte le altre agenzie di stampa, le risorse indispensabili per mantenere viva una voce essenziale dell’informazione della Capitale e del nostro Paese. La Cigl di Roma e del Lazio.