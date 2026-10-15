Riceviamo e pubblichiamo. I Carabinieri della Stazione di Ladispoli hanno arrestato un 28enne, in esecuzione di un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal G.I.P. del Tribunale di Civitavecchia. L’uomo è gravemente indiziato dei reati di atti persecutori, lesioni personali aggravate e minacce gravi, condotte commesse ai danni dell’ex compagna 20enne e del nuovo partner di quest’ultima. L’operazione scaturisce dalle indagini avviate dai Carabinieri di Ladispoli all’inizio dello scorso settembre, a seguito della circostanziata denuncia-querela presentata dalla giovane vittima. Gli accertamenti avrebbero fatto luce su un prolungato e drammatico vissuto di violenze fisiche e psicologiche mai denunciate prima, iniziato nel 2022 durante la convivenza sentimentale e spesso accentuato dall’abuso di sostanze stupefacenti e alcolici da parte dell’uomo. Tra gli episodi più gravi emersi nel corso dell’attività investigativa figurerebbe un’aggressione risalente al febbraio 2025: in quell’occasione, a seguito di una lite domestica, il 28enne avrebbe bloccato la ragazza stringendole le mani al collo fino a farle mancare il respiro, per poi afferrarla per i capelli, farle sbattere la testa sul pavimento e sferrarle un violento pugno al volto. A causa delle lesioni riportate, la giovane aveva dovuto ricorrere a un delicato intervento chirurgico per la frattura scomposta del pavimento oculare. Dopo la definitiva interruzione della relazione l’uomo avrebbe dato inizio a una grave escalation persecutoria fatta di appostamenti, pedinamenti, riprese video non autorizzate, insulti e sputi in pubblico. La condotta vessatoria si sarebbe inasprita nell’agosto 2026 quando, appresa la nuova relazione della giovane, l’indagato avrebbe iniziato a tempestare di telefonate e messaggi intimidatori sia l’ex compagna che il nuovo fidanzato, spingendosi a esplicite minacce di morte (“ho un esercito dietro di me”, “fai una brutta fine”).

I Carabinieri della Stazione di Ladispoli, raccolti e documentati i riscontri sull’intero quadro vessatorio, hanno inviato una dettagliata informativa alla Procura della Repubblica di Civitavecchia, che ha celermente richiesto ed ottenuto dal G.I.P. il provvedimento restrittivo. Il 28enne è stato rintracciato a Castelnuovo di Porto e sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

Si precisa che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari, per cui gli indagati devono ritenersi presunti innocenti fino a eventuale condanna definitiva.

Legione Carabinieri Lazio Compagnia di Civitavecchia

Presunzione di innocenza. Si precisa che, con riferimento alle ipotesi di reato contestate, i procedimenti penali si trovano nella fase delle indagini preliminari e che, fino a eventuale sentenza definitiva, vige il principio di presunzione di innocenza nei confronti delle persone sottoposte a indagine.