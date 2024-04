“Stagione positiva, con alcuni alti e bassi. Ora chiudiamo bene la stagione”

“Un bilancio positivo, nonostante alcuni alti e bassi, ora c’è la volontà di chiudere nel migliore dei modi la stagione”. Il presidente del Rugby Civitavecchia Andrea D’Angelo fa un bilancio della stagione 2023-2024, approfittando della sosta del campionato di serie A.

Si torna a giocare soltanto domenica prossima così c’è modo di fare delle riflessioni sull’annata in corso: “Una stagione che definirei positiva, dove la squadra ha fatto decisamente bene. Questo però non significa che non abbiamo visto degli alti e bassi durante il corso del campionato.

Soprattutto nella fase iniziale, in quel periodo abbiamo perso dei punti a causa dell’impatto nel torneo ma anche per l’amalgama da trovare nella squadra con tanti nuovi giocatori inseriti nell’organico. Poi c’è stato anche l’avvicendamento tecnico che ha rappresentato un altro fattore. Diciamo che le ambizioni alla vigilia erano un po’ diverse, ma nel complesso non possiamo non essere soddisfatti”.

Fra pochi giorni si riparte: “Domenica ad Avezzano ci aspetta una gara difficile, sul campo della terza forza del campionato – ricorda il numero uno del club – all’andata vincemmo la partita, ma fu in casa nostra. In trasferta la storia sarà diversa ma siamo pronti a dare il 100% per ottenere un ottimo risultato e disputare una grande partita”.

La stagione volge al termine, normale iniziare a pensare al futuro: “Da qui sino a fine aprile faremo delle valutazioni attente sul da farsi in vista della prossima stagione”, conclude il presidente D’Angelo.