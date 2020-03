Stagione finita per Crc e Ste.Mar 90

E’ arrivata una decisione che sicuramente farà discutere e che riguarda Rugby e Basket. La Fir e la Fip hanno infatti deciso di chiudere in anticipo la stagione a causa del Coronavirus. La Federazione Italiana Rugby ha annunciato questa mattina che la decisione riguarderà tutti i campionati sia Nazionali che Regionali e non verranno assegnati titoli e scudetti e non ci saranno promozioni o retrocessioni. Per quanto riguarda il Crc quindi si è conclusa in anticipo la prima storica stagione in serie A. La buona notizia è che l’avventura in serie A proseguirà nella prossima stagione. Diversa la scelta della Federazione Italiana Pallacanestro che ha invece sospeso definitivamente i campionati Regionali mentre non si è ancora pronunciata su quelli Nazionali. Si chiude qui quindi la stagione 2019-2020 per la Ste.Mar 90 in serie C Gold. Come nel caso del Crc anche per la Cestistica Civitavecchia la prossima stagione riprenderà probabilmente con le stesse squadre inserite nello stesso girone di C Gold dei civitavecchiesi. A questo punto non è da escludere che la stessa decisione potrà essere presa dalle altre federazioni degli altri sport, sempre parlando delle squadre locali.