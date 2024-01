Stadio Fattori, il tifoso Giacomini consegna il “tapiro” al sindaco Tedesco e all’assessore Perello

“Ho ricevuto un tapiro da condividere con il sindaco perché non è stato riaperto lo stadio Fattori. Ridiamoci sopra e prendiamo questo premio con una sana risata e con un po’ di “tristezza” perché pensavo il tapiro fosse “d’oro” e non di fabbricazione cinese. Senza dover far difese d’ufficio al Sindaco, tra l’altro anche avvocato di professione e nettamente più bravo di me in questo, ci tengo a precisare due cose. La riflessione Fattori merita una discussione più ampia di un semplice post sui social essendo controversa e di lontana data. Il sottoscritto è stato nominato assessore il 25 di maggio, quando i lavori erano fermi con il finanziamento ottenuto nel 2018 che copriva circa l’80 % dei lavori poi iniziati nel 2021, post covid, post guerra, post aumento dei prezzi ecc,ecc. Non sto a spiegare una seria di progetti rivisti e sbagliati, oltre a imprevisti dovuti al caso e ad errori di ampia responsabilità. I lavori fermi sono ripartiti e proprio ieri ne abbiamo subappalto 600 mila euro per il rifacimento del ferro e del cemento armato della tribuna. Potremmo dire di cosa è giusto o non giusto, ma la verità e che i lavori andranno avanti e che per non fermarci mai stiamo lavorando a trovare finanziamenti e opportunità, assieme al collega delegato allo sport Matteo Iacomelli”. Lo dichiara l’assessore Daniele Perello.