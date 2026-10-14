Sono oltre otto gli anni di chiusura per inagibilità dello stadio “Giovanni Maria Fattori”. Oggi l’impianto resta una cattedrale nel deserto, nonostante la tribuna coperta sia stata rimessa a nuovo da un intervento di oltre 2 milioni di euro per un contributo del Ministero dei Beni Culturali ottenuto dall’ex giunta 5 stelle. Si attendono i lavori da quasi 3 milioni di euro tra mutuo del Credito Sportivo e il finanziamento regionale per l’efficientamento energetico della struttura. Ancora non stabiliti i tempi di esecuzione del restyling (in attesa dell’appalto), quindi nemmeno la data di riapertura.

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