Stadio del Nuoto, per i lavori forse ci siamo: il restyling parte a fine gennaio

Un’attesa lunga, ma forse arrivata alla fine. I lavori allo Stadio del Nuoto potrebbero partire a fine gennaio. L’indicazione arriva dal Comune, che spera di segnare un punto nella gestione complessa dell’impiantistica sportiva. I fondi, pari a 1,3 milioni di euro, arrivano da un contributo della Città Metropolitana, su cui ha lavorato il consigliere Antonio Giammusso: “Colgo l’occasione per ringraziare gli uffici per il lavoro svolto in questi mesi e l’ingegnere Franco Passeri per la redazione del progetto – dichiara il consigliere dell’ex Provincia, in quota Lega -. La gara per le riqualificazioni è stata già espletata e i lavori affidati ad una azienda dalla stazione appaltante di Roma”. Tra gli interventi previsti l’efficientamento energetico, l’abbattimento delle barriere architettoniche e la realizzazione di un parco all’esterno dell’impianto natatorio.