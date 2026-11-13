Squarcia le gomme, rompe i finestrini e sperona l’auto della convivente: arrestato 51enne

"L'intera sequenza dei fatti è stata documentata dalla donna, attraverso riprese audio e video registrate con il proprio smartphone", fanno sapere i Carabinieri

Riceviamo e pubblichiamo. I Carabinieri della Stazione di Civitavecchia Porto hanno arrestato un 51enne del posto, già noto alle forze dell’ordine anche per reati analoghi, in applicazione dell’istituto della flagranza differita, poiché gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti contro familiari o conviventi, atti persecutori e danneggiamento aggravato.

La vicenda ha avuto inizio nelle prime ore della giornata, quando all’interno dell’abitazione di famiglia è scoppiata un’accesa lite, dopo che la convivente aveva manifestato la volontà di porre fine alla relazione sentimentale.

Di fronte alla ferma volontà della donna, l’uomo avrebbe dato sfogo a una violenta e distruttiva furia: dopo aver afferrato un coltello, si è scagliato contro la televisione della camera da letto riducendola a pezzi, il tutto mentre all’interno dell’appartamento si trovava anche il figlio minorenne e disabile della compagna.

La condotta sarebbe poi proseguita all’esterno dello stabile. Sceso in strada, l’uomo ha prelevato un ulteriore coltello dal vano di carico del proprio mezzo parcheggiato sotto casa e ha infierito sull’automobile in uso alla donna, squarciandone gli pneumatici e mandandone in frantumi tutti i finestrini. Non contento dei danni inflitti, si è messo alla guida del furgone e ha speronato violentemente e a più riprese la vettura, devastandone la carrozzeria.

L’intera sequenza dei fatti è stata documentata dalla donna, attraverso riprese audio e video registrate con il proprio smartphone. Recatasi subito dopo presso gli uffici dell’Arma per formalizzare la querela, la donna ha fornito ai militari le registrazioni integrali delle violenze.

I Carabinieri hanno immediatamente notiziato la Procura della Repubblica di Civitavecchia che, valutata l’oggettiva gravità della condotta e la piena corrispondenza delle prove visive ai requisiti previsti dal Codice Rosso per l’applicazione della flagranza differita entro le 48 ore dall’evento, ha disposto l’immediato arresto dell’uomo con accompagnamento in carcere.

Il 51enne è stato quindi tradotto presso la Casa Circondariale Nuovo Complesso Aurelia di Civitavecchia, dove resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Presunzione di innocenza. Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che la persona indagata è da presumersi innocente fino a eventuale condanna definitiva.