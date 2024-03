Spostato lo spettacolo “A proposito di Rocco” con Rocco Papaleo al 27 aprile in doppia replica

Si comunica che Rocco Papaleo non potrà andare in scena con lo spettacolo A proposito di Rocco il 16 e 17 marzo 2024 al Teatro Traiano di Civitavecchia nell’ambito della stagione nata dalla collaborazione tra il Comune di Civitavecchia e ATCL – Circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto da MIC – Ministero della Cultura e Regione Lazio e al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia.

Lo spettacolo è spostato al 27 aprile con doppia replica:

ore 17 per il turno B di abbonamento;

ore 21 per il turno A di abbonamento.

Rimangono validi i biglietti già acquistati.

Chi ha il biglietto per lo spettacolo di domenica 17 marzo, può accedere alla replica delle ore 17.

Chi ha il biglietto per lo spettacolo di sabato 16 marzo, può accedere alla replica delle ore 21.

Coloro che hanno acquistato il biglietto possono richiedere il rimborso entro il 23 marzo 2024 al botteghino del Teatro Traiano (apertura dal martedì al sabato orari 9.00 -13.00 / 15.00 – 19.00), qualora abbiano acquistato in Teatro; direttamente a Ticketone.it se hanno utilizzato la vendita online.

I biglietti per le due repliche del 27 aprile sono già in vendita sia al botteghino del teatro che on line su www.ticketone.it Atcl.