Spari in via Carlo Calisse: ancora una rapina, stavolta all’Elite

Gli agenti di Polizia di Stato del commissariato di viale della Vittorio sono sul posto, in via Carlo Calisse, dopo la chiamata per una rapina presso il supermercato Elite. La segnalazione è arrivata da alcuni residenti della zona, spaventati per aver sentito degli spari. Secondo le prime indicazioni però i colpi sarebbero stati sparati a salve. Sembra però una vera e propria escalation quella in corso a Civitavecchia, dopo gli episodi in alcune ville private e ora nelle attività commerciali del centro. In aggiornamento.