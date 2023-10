Spari al porticciolo di Riva di Traiano, un uomo arrestato dopo un inseguimento dei carabinieri

Si è registrato anche un incidente fra le due auto, che sono entrate in collisione. Sul posto il 118 che ha preso in cura almeno due militari, mentre il rapinatore è stato arrestato

Mattinata molto movimentata a Civitavecchia. Secondo una prima ricostruzione un malvivente avrebbe rubato un furgone a Ladispoli e sarebbe stato fermato all’altezza del porticciolo di Riva di Traiano dai carabinieri. Sarebbero partiti anche dei colpi di pistola. Si è registrato anche un incidente fra le due auto, che sono entrate in collisione. Sul posto il 118 che ha preso in cura almeno due militari, mentre il rapinatore è stato arrestato. Traffico bloccato per ore, soltanto pochi minuti fa gli agenti della polizia locale hanno liberato la viabilità.