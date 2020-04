Spari a Civitavecchia, colpi d’arma da fuoco fra via Ambaradam e Terme di Traiano

Momenti di paura a Civitavecchia questo pomeriggio. Qualcuno ha esploso dei colpi d’arma da fuoco fra via Ambaradam e via Terme di Traiano. La segnalazione da parte di una signora che ha chiamato la Polizia, subito intervenuta sul posto. Gli agenti hanno trovato quattro bossoli di colpi a salve. Gli inquirenti indagheranno sull’accaduto ma per il momento nessuna traccia del responsabile.