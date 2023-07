Spaccio di sostanze stupefacenti, la Polizia arresta un 54enne

Nel pomeriggio del 10 luglio scorso, nell’ambito di mirati servizi volti a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Civitavecchia, hanno arrestato un uomo di 54 anni di nazionalità italiana perché gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, con precedenti penali per reati inerenti gli stupefacenti è stato notato a bordo della sua autovettura transitare all’interno del porto turistico di Santa Marinella. Fermato e controllato, l’uomo ha mostrato da subito un atteggiamento agitato e nervoso tale da insospettire i poliziotti che hanno proceduto, prontamente, alla perquisizione personale e dell’auto. La perquisizione estesa, successivamente, all’abitazione dell’uomo ha permesso di rinvenire e sequestrare, custoditi all’interno di un vano artefatto di una cassettiera, un involucro contenente 97 grammi di cocaina, una bilancia di precisione e dei ritagli di cellophane utilizzati per il confezionamento dello stupefacente in dosi. L’autorità Giudiziaria, dopo la convalida dell’arresto, ha disposto per l’uomo gli arresti domiciliari. Ad ogni modo l’indagato è da ritenere presunto innocente, in considerazione dell’attuale fase del procedimento, ovvero quella delle indagini preliminari, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.