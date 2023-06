Spaccio di droga, in tre in manette: sequestrati 160 grammi di cocaina

Continua l’impegno della Polizia di Stato nei servizi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti con mirati servizi che hanno portato, nei giorni scorsi, all’arresto di 3 persone, una donna di origini albanesi ed una coppia di italiani, tutti gravemente indiziati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’esito dell’attività ha portato al sequestro oltre 160 gr. di cocaina, sostanza da taglio e materiale per il confezionamento in dosi dello stupefacente. Gli agenti della squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato hanno notato le due donne, una 37enne di nazionalità italiana, mentre consegnava un involucro, che poi è risultato contenere 143,76 gr. di cocaina, alla 43enne di origini albanesi. I poliziotti sono intervenuti immediatamente bloccando le due e sequestrando la sostanza stupefacente, rivelatasi essere in seguito alle analisi “cocaina”. Le successive perquisizioni domiciliari hanno permesso di rinvenire e sequestrare, presso l’abitazione della donna albanese, sostanza da taglio, mentre presso l’abitazione della donna di nazionalità italiana, sono stati rinvenuti e sequestrati ulteriori 24 grammi di cocaina e una bilancia elettronica di precisione. Nel corso di quest’ultima perquisizione sono emerse responsabilità circa la droga rinvenuta, anche a carico del convivente della donna, un 40enne italiano. La Procura di Civitavecchia ha chiesto ed ottenuto, dal Giudice per le indagini preliminari, la convalida dell’operato dei poliziotti.

Presunzione di innocenza. Ad ogni modo gli indagati sono da ritenersi presunti innocenti fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza dichiarato con sentenza irrevocabile.