“Sosterrò il generale Poletti, coerente con la mia militanza in Forza Italia”

“Coerente con la mia militanza in Forza Italia, partito di cui sono dirigente provinciale e grazie al quale in questo ultimo anno ho svolto il difficile ma esaltante ruolo di assessore ai servizi sociali. Parteciperò a questa campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio comunale sostenendo la candidatura di Paolo Poletti a Sindaco della nostra città. Ringrazio i vertici del partito – dal Segretario Nazionale Antonio Tajani, al Coordinatore Regionale Claudio Fazzone, ai Capogruppo Camera e Senato Paolo Barelli e Maurizio Gasparri, oltre ai responsabili locali ed al Coordinatore provinciale Battilocchio – per la rinnovata fiducia nel mio lavoro e con i tanti militanti e amici che mi hanno fino ad oggi sostenuto. Inizio così una campagna elettorale che ci vedrà sicuramente vincenti”.Lo dichiara Deborah Zacchei.