Soste selvagge a borgo Valadier e Torre Clementina, Feola: “Problema denunciato da anni”

“Il tema delle soste selvagge e dei mezzi pubblici bloccati a borgo Valadier, ed in generale in via Torre Clementina, è un problema annoso che abbiamo ereditato. Ho incontrato, insieme ad alcuni membri della società Cotral, l’assessore Angelo Caroccia per porre sul tavolo la questione”. E’ quanto si legge in una nota di Roberto Feola, presidente della commissione Lavori Pubblici di Fiumicino.

“Stiamo cercando, dopo anni, di monitorare la situazione, anche in concomitanza con il lavoro di sorveglianza che poi dovrebbe svolgere la polizia locale: il problema si verifica soprattutto nel fine settimana, visto l’enorme afflusso di turisti sul territorio. Porterò la tematica in commissione – spiega Feola – e studieremo, insieme ai rappresentanti istituzionali e tutti i commissari, alcune soluzioni per cercare di risolvere il problema o comunque limitarlo il più possibile”.

“Il tema delle soste selvagge, tuttavia, non è una novità dell’ultimo minuto – sottolinea il presidente -. Esiste da tanti anni, ben prima che arrivassimo noi. E nonostante ciò, il problema non è mai stato risolto ed ora si sta cercando di dare le colpe all’attuale Amministrazione, nel tentativo di spostare l’attenzione. La realtà è che le problematiche sono molte e tutte connesse tra loro: noi, dopo tanto tempo d’immobilismo, stiamo cercando di mettere mano alla situazione” conclude.