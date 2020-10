Sospiro di sollievo Santa Marinella Calcio, negativi al tampone i giocatori

A questo punto, se tutto andrà bene e non ci saranno sospensioni dei campionati, la compagine di Gabriele Dominici potrebbe tornare in campo fra una settimana, in casa contro la Sorianese

Erano risultati positivi al primo test per il coronavirus tre giocatori del Santa Marinella Calcio. Oggi però è arrivato l’esito del tampone molecolare che ha modificato il risultato, tutti e tre negativi i calciatori rossoblù e scampato pericolo. La gara col Passoscuro, in programma domani, comunque non si giocherà, visto che era stata già rinviata a data da destinarsi. Ma a questo punto, se tutto andrà bene e non ci saranno sospensioni dei campionati, la compagine di Gabriele Dominici potrebbe tornare in campo fra una settimana, in casa contro la Sorianese.