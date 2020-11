Sospesa per un anno la chiusura del deposito fiscale a Civitavecchia: “Ottima notizia”

“Accolgo con grande soddisfazione la decisione di sospendere la chiusura del deposito fiscale di Civitavecchia per un anno, così come l’attivazione di un tavolo tecnico con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per monitorare lo stato dell’arte di questa vicenda. Desidero ringraziare il presidente dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Marcello Minenna per la tempestività con cui ha risposto alla nostra segnalazione e per la celerità con cui è intervenuto per individuare una soluzione in tempi brevissimi. Ringrazio anche l’On. Luigi Marattin, Presidente della commissione Finanze della Camera, a cui mi ero rivolta per rappresentare l’importanza della vicenda e che fin da subito si è attivato. Evitare la chiusura del deposito fiscale rappresenta un risultato importante perché tutela i lavoratori coinvolti ed evita alle oltre 200 tabaccherie che ruotano intorno al deposito fiscale di andare incontro a disagi, in termini di costi e non solo, che sarebbero scaturiti dalla necessità di rifornirsi in altri depositi. Sono sicura che al tavolo tecnico possano essere individuate le soluzioni per risolvere al meglio questa vicenda”, conclude Tidei. Sulla stessa lunghezza d’onda il collega del m5stelle Devid Porrello. “Sono soddisfatto per la sventata chiusura del deposito fiscale di Civitavecchia, così come comunicato dall’agenzia delle Dogane e Monopoli, un ottimo risultato ottenuto grazie alla collaborazione tra forze politiche e all’interessamento del direttore Marcello Minenna, incontrato la scorsa settimana proprio per trovare una soluzione alla vicenda. Ringrazio il Direttore per la sensibilità verso le necessità del territorio e per aver fatto rivedere il piano di sospensione alla società Logista Italia riconoscendo i vantaggi offerti dal deposito ai commercianti di tutto il comprensorio”.