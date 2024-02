Sos incidenti in zona industriale: “Le macchine corrono troppo”

L’ultimo incidente, verificatosi appena tre giorni fa, ha fatto scattare l’allarme. In zona industriale si procede troppo spediti, in un’area dove fra l’altro il manto stradale è pieno di buche e avvallamenti. Il limite massimo consentito è di 50 chilometri, ma la disposizione della segnaletica la rispettano in pochi: “L’incidente che si è consumato qualche giorno fa non è una sorpresa – racconta un operatore che lavora in zona industriale – su via Ferri si viaggia a ritmo da macchine da corsa. Normale che prima o poi ci scappi lo scontro, con le auto che si immettono nell’arteria principale”. Traffico intenso e velocità elevata anche a causa del movimento di vetture connesse all’automotive del Porto.