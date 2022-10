Sos case popolari, M5stelle: “C’è un clamoroso ritardo nelle assegnazioni”

“Tre case in tre anni. Questo il pietoso risultato della Giunta Tedesco che invece di vergognarsi per l’immobilismo avuto in questi anni ha avuto persino il coraggio di vantarsi di questo risultato con un comunicato stampa a firma dell’assessore Napoli. In 5 anni di Giunta Cozzolino le case affidate furono più di 80. A questo ritmo la Giunta Tedesco ne avrà affidate 5 in 5 anni. Invitiamo l’attuale maggioranza a rimboccarsi le maniche, ad evitare questi imbarazzanti comunicati stampa e a lavorare duramente per recuperare, almeno in parte, la grande mole di lavoro arretrato che hanno seminato. Dietro l’assegnazione di una casa ci sono i diritti di famiglie in difficoltà che non possono aspettare l’immobilismo della politica. C’è gente che soffre, che è in forte difficoltà e che non si merita una classe politica così scarsa”. Lo dichiara il Gruppo consiliare M5Stelle. Intanto il Comune comunica che è stato pubblicato ieri l’avviso per concessione di contributi finalizzati al sostegno alle abitazioni in locazione. Lo comunica l’Assessore ai Servizi sociali Cinzia Napoli. “In un momento particolarmente difficile per le famiglie, l’Amministrazione comunale non intende far mancare un sostegno ai nuclei più in difficoltà. Come sempre gli uffici sono a disposizione, nella massima trasparenza, per un supporto tecnico a chi ne avesse bisogno”, commenta l’Assessore Napoli. Le domande potranno essere inviate on line da lunedì .