“Sorpresi dalla decisione del Tar, ora ci appelleremo al Consiglio di Stato”

Il dg Marino: "In relazione alla recente pronuncia del Tar Lazio siamo rimasti davvero sorpresi nel vedere che abbia equiparato una procedura concorsuale per titoli ed esami ad un avviso pubblico per selezionare personale a tempo determinato, rapida e dunque ben diversa da quella concorsuale, allo scopo di dare tempo all’amministrazione di svolgere il concorso"

“In relazione alla recente pronuncia del Tar Lazio siamo rimasti davvero sorpresi nel vedere che il tribunale amministrativo abbia equiparato una procedura concorsuale per titoli ed esami ad un avviso pubblico per selezionare personale a tempo determinato, rapida e dunque ben diversa da quella concorsuale, allo scopo di dare tempo all’amministrazione di svolgere il concorso. Gli uffici ed i nostri legali continuano a credere che la procedura svolta fosse corretta e per questa ragione ci appelleremo al Consiglio di Stato.

Tuttavia per ovviare a problemi che potrebbero derivare da una ulteriore pronuncia negativa del tribunale amministrativo, accelereremo la procedura concorsuale che era già prevista nel 2027 ma che sarà anticipata all’anno in corso in modo da avere la graduatoria fruibile al più presto. Mi spiace per i lavoratori assunti a tempo determinato che vivranno i prossimi giorni con una forte tensione e spero che la conclusione della procedura concorsuale ponga fine a tutta questa spiacevole situazione”, lo dichiara il direttore generale della Asl Roma 4 Rosaria Marino.