Sopralluogo alla Rsa Bellosguardo: “Possibili altri casi covid-19 fra personale sanitario”

Nella mattinata di ieri una equipe della Asl Roma 4 formata dalla direzione sanitaria, il dipartimento di prevenzione, il Dapss e accompagnata dai medici Fimmg si è recata presso la Rsa Bellosguardo per un sopralluogo a seguito di una positività emersa tra il personale sanitario. “Tutto il personale indossava correttamente i Dpi e la Asl ha fornito precise indicazioni sul distanzamento e l’isolamento dei pazienti con sintomi sospetti.

Tutti i pazienti sono stati sottoposti alla rilevazione della FC, saturazione dell’ossigeno e della TC. La Asl ha indicato alla Rsa le procedure da adottare, compresa la sanificazione e l’isolamento in stanze singole dei pazienti con primi sintomi anche lievi con l’obbligo di avvertire i MMG e il Sisp. 28 operatori su 34 sono stati sottoposti a tampone in data 9 aprile. Gli altri 6 operatori erano assenti e due di loro sono stati sottoposti a tamponi in data odierna. In via ufficiosa il Laboratorio che referta i tamponi ha comunicato che potrebbero esserci dei casi di positività tra il personale sanitario della Rsa. Pertanto il dipartimento di prevenzione sta procedendo alla presa in carico e ad avvisare i sindaci dei comuni. Domani una squadra della Asl Roma 4 tornerà per un successivo sopralluogo”, lo si apprende da una nota della Asl Roma 4.