Sono 16 i bambini ucraini ricoverati al Bambino Gesù. D’Amato in visita all’Ospedale romano

Sono ad oggi 41 i bambini ucraini presi in carico dall’ospedale pediatrico dall’inizio della guerra, di cui 16 attualmente ricoverati. “Sono andato a trovare i piccoli pazienti ucraini ricoverati all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Il sistema sanitario regionale ha dato ampia disponibilità ad accogliere pazienti in fuga dalla guerra in Ucraina. Siamo fortemente impegnati nel prestare loro l’assistenza sanitaria necessaria. Voglio esprimere un ringraziamento particolare agli straordinari operatori dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per la cura e la professionalità che quotidianamente mettono nel loro lavoro ed oggi anche per curare piccoli feriti della guerra in Ucraina”, dichiara l’assessore alla sanità Alessio D’Amato.